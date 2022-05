Isny (sz) - Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter im Lack eines Porsche Macan hinterlassen, der zwischen Freitag- und Samstagnachmittag in einer öffentlichen Tiefgarage in der Obertorstraße abgestellt war. Laut Polizei zerkratzte der unbekannte Täter den Porsche an mehreren Stellen mit einem spitzen Gegenstand. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Isny unter Telefon 07562/97655-0 entgegen.