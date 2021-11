Porsche spendet 6000 Euro an Mariaberg

Die Porsche AG hat 6000 Euro an den Werkstattrat und die Frauenbeauftragte der Mariaberger Werkstätten des Mariaberg e.V. gespendet. Das hat der Verein Mariaberg in einer Pressemitteilung verkündet.

Von der Spendensumme hat die Einrichtung vier Laptops und drei Konferenzsysteme angeschafft. Die Geräte sollen den Werkstatträten und der Frauenbeauftragten in Mariaberg sowie den Außenarbeitsgruppen der Werkstätten in Sigmaringen und Pfullendorf zugutekommen. Vermittelt hat die Spende der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe.

Mit der neuen Ausstattung können sich die Mariaberger Räte und Rätinnen bei ihren regelmäßigen Sitzungen per Videoschalte nun mit den Kollegen und Kolleginnen der Außenstandorte in der Achbergstraße in Sigmaringen und im Werkstättle in Pfullendorf austauschen.

„Besonders toll ist außerdem, dass unser Werkstattrat von Porsche in leichter Sprache im Umgang mit den Geräten geschult wird. Dazu nehmen vier Tandems aus je einem Werkstattrat und einem Arbeitserzieher an der Onlineschulung teil“, sagt Rainer Laske, Geschäftsführer der Mariaberger Werkstätten. Die Spende verbessere den digitalen Austausch deutlich. „Wir freuen uns sehr über die Spende, die unseren Werkstatträten standortübergreifend eigenständige Sitzungen ermöglicht – zeitgemäß über Videokonferenz.“