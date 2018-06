Porno in schwedischer Nachrichtensendung

Stockholm (dpa) - Neues Futter für das Klischee von den angeblich so sexhungrigen Schweden: Der private Fernsehsender TV4 hat in seinen Frühnachrichten im Hintergrund einen Porno laufen lassen.

Während die Moderatorin mit einer Korrespondentin über den Syrien-Konflikt sprach, war auf einem Monitor im Bildhintergrund zehn Minuten lang harter Sex zu sehen. Aufgeregt anrufenden Medien teilte Redaktionschef Andreas Haglind mit, dass es „ein bedauernswertes technisches Versehen“ gegeben habe, weil TV4-Eigner C More „auch Erotik ausstrahlt“. Haglind tröstete Frager damit, dass der Fehler am Montagmorgen passiert sei: „Da waren die Kinder in der Schule.“ Es solle aber nicht wieder vorkommen.

Video-Mitschnitt von „Aftonbladet“