Polkas, flotte Märsche und moderne Stücke

Brochenzell (jlo) - Der Musikverein Brochenzell hat am vergangenen Donnerstag zum zweiten Platzkonzert in diesem Jahr in die Gartenwirtschaft „Wirtshaus Schloss“ eingeladen. Bei sommerlichen Temperaturen war der Andrang so groß, dass einige Gäste keinen Sitzplatz mehr bekamen und somit auch die Stehtische in Anspruch genommen wurden.

Mit Polkas, flotten Märschen und einigen modernen Stücken, unterhielten die Brochenzeller Musikanten die vielen Gäste der Gartenwirtschaft. Zum Schluss bedankte sich der Vorsitzende Robert Pfister bei den Zuhörern für Ihr Kommen, bei Schlosswirt Mitsch, der angeblich für ,,das Wetter‘‘ zuständig war, und bei den Musikanten für das Spiel, alles hat wunderbar geklappt.

Nach ein paar Zugaben ging ein rundum gelungenes Platzkonzert an einem schönen Sommerabend zu Ende.