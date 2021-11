Polizistin hat den richtigen Riecher

Auf frischer Tat ertappt worden ist ein 54-jähriger Ladendieb am Dienstagnachmittag in einem Geschäft in der Abigstraße in Überlingen.

Wie die Polizei mitteilt, erkannte eine Beamtin in ihrer Freizeit den Dieb, der ihr aus anderen Diebstahlverfahren bekannt war, und hegte den Verdacht, dass er auch jetzt wieder Diebesgut eingesteckt haben könnte. Sie verständigte das Polizeirevier und die Beamten stellten den 54-Jährigen. Die Polizistin hatte Recht – in einem Rucksack fanden die Uniformierten eine gestohlene Daunendecke. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes wurde außerdem weiteres Diebesgut im Wert von mehr als 1000 Euro aufgefunden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Konstanz wurden die Gegenstände einbehalten und bei dem Mann eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens erhoben.