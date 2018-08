Polizisten retten Säugling

Schock für eine Mutter in Senden bei Ulm. Sie hatte ihr Baby im Auto eingeschlossen - und die Schlüssel befanden sich noch im Fahrzeug. Völlig aufgelöst ging die Frau zur Polizei.

Gegen 10 Uhr erschien sie bei der Sendener Dienststelle und meldete, dass sie sich versehentlich aus ihrem Pkw ausgeschlossen habe; der Fahrzeugschlüssel lag im verschlossenen Fahrzeug. Außerdem – was die 30-Jährige so in Aufregung versetzt hatte – befand sich ihr acht Monate alter Junge noch im Fahrzeug.

Einem hinzugezogenen Mitarbeiter eines Autoservicedienstes gelang es nicht, das Auto zu öffnen. Aus diesem Grund handelten die Beamten unkompliziert, denn die Zeit drängte: Sie verständigten die Neu-Ulmer Kollegen, die einen Ersatzschlüssel am Wohnort der Familie organisierten. Hierzu waren sie „mit Erlaubnis“ über die offene Balkontüre in die Wohnung eingestiegen und fuhren den Schlüssel nach Senden.

Vermutlich wegen eines technischen Defekts ließ sich aber mit diesem Schlüssel der Wagen auch nicht öffnen, weshalb nur noch die letzte Möglichkeit Erfolg versprach. Die Beamten schlugen die Seitenscheibe ein.

Das Kleinkind war wohlauf und hatte aufgrund seines tiefen Schlafes von der ganzen Aktion nichts mitbekommen. Außerdem war das Auto glücklicherweise im Schatten abgestellt.