Polizisten fangen Vogelspinne in München mit Bierglas

München (dpa) - Eine frei herumlaufende Vogelspinne haben zwei Polizisten in München mit einem Bierglas gefangen. Sie hatten am Abend beim Joggen im Olympiapark einen vermeintlichen Stein entdeckt, der sich bewegte - er entpuppte sich als exotische Spinne. Die Beamten besorgten sich in einem nahen Biergarten ein Bierglas und fingen das Tier ein. Die Feuerwehr brachte die Vogelspinne ins Zoologische Institut. Bei dem Tier handelt sich um eine vergleichsweise umgängliche und weniger giftige Spinne, die oft in Terrarien gehalten wird.