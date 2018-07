Polizist während Live-Interview erschossen

Salvador (dpa) - In Brasilien ist ein Polizist während eines telefonischen Live-Interviews mit einem Radiosender ermordet worden. Der Beamte war in Camaçari (Bundesstaat Bahia) mit seiner Frau in seinem Auto unterwegs. Er sprach mit einem Journalisten von „Rádio Líder FM“ per Handy über die Sicherheit in der Stadt. Plötzlich waren Schüsse zu hören. Der schockierte Moderator bat noch in der laufenden Sendung um Hilfe. Die Frau blieb bei dem Attentat unverletzt. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer handeln. Die Radioaufnahme war kurzer Zeit später auf Youtube zu hören.