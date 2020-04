Während die einen Studenten derzeit von zu Hause aus studieren müssen, unterstützen andere ihre Praktikumsdienststellen weiter.

Wie die meisten Hochschulen in Baden-Württemberg musste auch die Hochschule für Polizei in Schwenningen ihre Türen bis auf Weiteres schließen. „Der Studienbetrieb am Standort Villingen-Schwenningen sowie an den weiteren Standorten der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg ist bis 19. April eingestellt“, teilte ein Sprecher der Hochschule unserer Zeitung mit. Anschließend sei es vorgesehen, den Betrieb wieder normal aufzunehmen.

Die Auswirkungen sind sehr unterschiedlich. Für die Studenten des Jahrgangs, der sich im Grundstudium befindet, bedeutet das: Studium im Homeoffice. Die Studenten erhalten derzeit Theorieinhalte in unterschiedlichen elektronischen und digitalen Arten und Weisen. „Die Vermittlung praktischer Studieninhalte folgt zu einem späteren Zeitpunkt“, heißt es vonseiten der Hochschule.

Anders ist es bei den späteren Jahrgängen. „Für den Studienjahrgang, der regulär am 1. April wieder mit dem Hauptstudium in Villingen-Schwenningen begonnen hätte, wurde das Praktikum bis zum 17. April verlängert“, erklärt die Hochschule. Diese Studenten unterstützen damit ihre Praktikumsdienststellen derzeit einfach noch weiter.

Von einer Verschiebung oder dem Aussetzen des Studiums aufgrund der aktuellen Lage geht die Hochschule derzeit nicht aus. „Die derzeitigen Planungen sehen einen planmäßigen Abschluss des Studiums vor“, heißt es in der Stellungnahme optimistisch.

Auf den Polizeirevieren versucht man außerdem in dieser Zeit die Maßnahmen, um das Coronavirus einzudämmen, umzusetzen. Manche Beamte wurden der Kinderbetreuung wegen freigestellt, Rückkehrer aus dem Urlaub sind der Sicherheit wegen in häusliche Quarantäne geschickt worden. Viele Mitarbeiter aus der Verwaltung wurden ins Homeoffice geschickt – für die Beamten auf der Straße gilt das natürlich nicht. Sie versehen ihren Dienst nach wie vor.