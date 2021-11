Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Polizeirevier in der Seestraße mit polizeifeindlichen Parolen beschmiert. Der Sachschaden an dem kürzlich renovierten Gebäude wird nach Angaben der Polizei auf mehrere hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 0751 / 803 33 33 entgegen.