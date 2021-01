Polizeipräsidium Ravensburg bietet digitale Präventionskurse an

Das Polizeipräsidium Ravensburg will trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Schülerinnen und Schülern in seinem Zuständigkeitsgebiet mit seinen Präventionsangeboten zur Verfügung stehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde.

Da derzeit keine Vorträge vor Publikum zugelassen sind, bieten die Beamten des Polizeipräsidiums eine Reihen unterschiedlicher Programme in digitaler Form an. Für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe an den Schulen im Landkreis werden Programme zu den Themen Mediensicherheit, Gewalt und Zivilcourage, Drogenprävention, Gewalt gegen Frauen in der Öffentlichkeit, Radhelm und Jungen Fahrer angeboten.

Mit dem Programm „Vorsicht Abzocke“ will das Polizeipräsidium die Sensibilität für Anrufstraftaten, Enkeltrickbetrügern und falschen Polizeibeamten bei Seniorinnen und Senioren fördern. Aus der Verkehrsunfallprävention sind Informationsveranstaltungen zu „Neuerungen im Straßenverkehr“ und zu Themen der Radfahrsicherheit „Unterwegs mit Pedelec und E-Bike“ im Programm. Unter dem Motto „Einbruchschutz wirkt“ steht die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle zur Verfügung.

Neben der digitalen Beratung bietet das Polizeipräsidium, unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, weiterhin persönliche, neutrale und unverbindliche Beratungen vor Ort an, heißt es in der Pressemitteilung weiter,

Bei Interesse an einer Online-Veranstaltung für Klassen oder Gruppen ist das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg per E-Mail an ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de oder unter Telefon 0751 / 8031042 erreichbar.