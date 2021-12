Polizeiposten Meckenbeuren nimmt Randalierer fest

Die Polizei hat Ermittlungen gegen einen 44-Jährigen eingeleitet, der am Mittwochabend zunächst aggressiv seiner ehemaligen Lebensgefährtin gegenüber auftrat, danach betrunken und ohne Fahrerlaubnis wegfuhr und sich später mit der Polizei anlegte. Die Polizisten trafen den Mann bei der Fahndung am Bahnhofs in Meckenbeuren an. Da eine Atemalkoholmessung knapp zwei Promille ergab, musste der 44-Jährige die Beamten zur Entnahme zweier Blutproben in eine Klinik begleiten.

Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein, beschlagnahmten seinen Führerschein und drohten ihm, im Falle weiterer Störungen, die Festnahme an. Gegen 2.30 Uhr kam der 44-Jährige an die Wohnung der Frau zurück und versuchte, die Eingangstür einzuschlagen. Gegenüber den hinzugerufenen Polizisten trat er äußerst aggressiv auf, weshalb er laut Polizeibericht in Gewahrsam genommen wurde. Er sich jedoch massiv zur Wehr und musste zu Boden gebracht und fixiert werden. Die Nacht musste der 44-Jährige, der sich bei den Widerstandshandlungen leicht verletzte, in der Arrestzelle des Polizeireviers verbringen. Ihm drohen weitere strafrechtliche Folgen.