Polizeihubschrauber im Einsatz: 70-Jährige aus Wasseralfingen vermisst

Es wird schon wieder jemand vermisst. Polizeihubschrauber sind bereits im Einsatz. Seit etwa 20.30 Uhr am Sonntagabend wird eine 70-jährige Frau aus Aalen-Wasseralfingen vermisst. Sie ist dement, zu Fuß unterwegs und möglicherweise in einer hilflosen Lage. Die Dame ist etwa 1,50 Meter groß, auffallend dünn, hat kurze, graue, glatte Haare, trägt einen schwarzen Mantel, schwarze Stiefel und eine hellbeige Mütze. Aktuell laufen Suchmaßnahmen mit einem Polizeihubschrauber und einer Suchhundestaffel.

Zuletzt wurde sie gegen 16 Uhr im Bereich der Bismarkstraße in Wasseralfingen gesehen. Wer die Dame heute Abend gesehen haben sollte, soll sich bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/524-0 oder an den Polizeinotruf wenden.