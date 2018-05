Polizeibekannte Raserszene hat neuen Treffpunkt - Anwohner fordert Maßnahmen

Heulende Motoren, quietschende Reifen und jede Menge Fehlzündungen – A., Anwohner der Eckenerstraße, reicht es. Seit einigen Monaten rast eine Gruppe mit ihren Autos an den Wochenenden an seiner Wohnung vorbei. Der Polizei seien die Raser laut eigener Angaben bereits bekannt und auch die Stadt kenne die Szene, so eine Sprecherin.

Seit einigen Monaten trifft sich, so berichtet der Anwohner, eine Szene von jungen Menschen Anfang 20 am Parkplatz Hinterer Hafen. „Dort werden Beschleunigungsrennen gefahren und die Funktionsweise von Auspuffklappen vorgeführt“, sagt der Anwohner. Von dort aus starten die jungen Fahrer offensichtlich auch ihre Runde quer durch die Innenstadt.

Sie fahren mit quietschenden Reifen in die Eckenerstraße, beschleunigen maximal bis zur Kreuzung Montfortstraße und biegen dann in Richtung Ailinger Straße ab.“

Der Anwohner möchte vorerst anonym bleiben. Der Grund dafür ist, dass er bereits von einem der Autofahrer bedroht worden sei. Regelmäßig informiere er die Polizei, wenn es zu laut werde. Und das sei bei schönem Wetter häufig von Donnerstag bis Sonntag der Fall. An einem Freitagabend vor kurzer Zeit ist die Situation für A. unangenehm geworden. „Die Polizei hat mich an dem Abend darum gebeten, die Kennzeichen der Autofahrer zu notieren und dann durchzugeben“, sagt A. Dieser Bitte kam er nach.

Doch offenbar blieb er dabei nicht unbemerkt. Einer der Raser stand wenig später plötzlich auf seinem Grundstück. „Der Typ ist recht aggressiv auf mich zugegangen, hat mir vorgeworfen, ich hätte Fotos von ihm und seiner Clique gemacht, die ich sofort löschen solle“, so A. Er habe ihm daraufhin ruhig erläutert, dass dies nicht der Fall sei. „Das kam bei ihm wohl nicht so ganz an und daraufhin hat er mich und meine schwangere Frau bedroht“, sagt A. Daraufhin haben er und seine Frau die Polizei verständigt.

Die Polizei bestätigt auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung, dass ihr die Szene bekannt sei. „Über die Sommermonate ist es ein seit Jahren festzustellendes Phänomen, dass sich Personen mit Fahrzeugen im Bereich des Hinteren Hafens treffen und aufhalten. Dies ist, insbesondere bei schönem Wetter, in den Abend- und Nachtstunden an den Wochenenden der Fall“, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz mit. Ein weiterer Ort mit ähnlicher Problemstellung sei der Parkplatz des Bodensee-Centers, wobei das Beschwerdeaufkommen im dortigen Bereich deutlich geringer sei.

Ein bloßes Treffen auf einem Parkplatz sei auch erst problematisch, wenn es zu einer Lärmbelästigung komme. Dann könne die Polizei einschreiten und ein Bußgeld verlangen. Bei illegalen Straßenrennen ist die Strafe höher. Dennoch liegen beim Polizeirevier Friedrichshafen keine konkreten Hinweise auf Straßenrennen vor. Die einzige Ausnahme: Samstag, 28. April. In dieser Nacht kurz vor Mitternacht waren zwei Autofahrer mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit auf der Mühlöschstraße auf beiden Fahrbahnen unterwegs. Dabei haben sie einen Rollerfahrer umgefahren, der abbiegen wollte. Die Polizei hat ihnen daraufhin ihre Führerscheine abgenommen.

Die Stadtverwaltung Friedrichshafen erklärt auf Nachfrage, dass bei ihr immer wieder Beschwerden wegen Rasern eingehen. „Als Stadtverwaltung versuchen wir, die verschiedenen Möglichkeiten, die in unserer Zuständigkeit liegen, auszuschöpfen. Auf dem Parkplatz am Hinteren Hafen haben wir beispielsweise auf Anregung von Anwohnern vergangenes Jahr sieben Bodenschwellen an den Einfahrten zu den Parkflächen installiert“, teilt eine Sprecherin der Stadt mit. Kontrollen auf Straßen sei die Angelegenheit der Polizei.

Dem Anwohner reicht das nicht aus. Er möchte sich mit anderen Betroffenen zusammenschließen. „Ich würde gerne einen runden Tisch gründen“, sagt er. Dann möchte er in größerer Runde mit der Stadtverwaltung ins Gespräch kommen und hofft auf eine schnelle Lösung.

