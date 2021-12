Polizeibekannte Frau als Ladendiebin

Eine 60-Jährige ist am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr in einem Geschäft in der Friedhofstraße beim Ladendiebstahl beobachtet worden. Als eine Angestellte die Frau darauf ansprach, fing diese an, lauthals herumzuschreien und in Richtung Ausgang zu laufen. Der Angestellten gelang es, die mutmaßliche Diebin am Arm und am Rucksack festzuhalten, wobei es zu einem Gerangel kam und die 60-Jährige letztlich aus dem Geschäft flüchtete. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme und der Sichtung der Videoaufnahme konnte die polizeibekannte Frau eindeutig identifiziert werden.