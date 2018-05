Polizeibeamte stellen Mann auf Garagendach

Ein 37-Jähriger ist am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Ravensburger Weststadt durch mehrere Vorgärten getaumelt, hat an mehreren Haustüren gerüttelt und eine Fensterscheibe eingeworfen. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Anwohner hatten den Mann beobachtet und die Polizei verständigt. Beamte fanden den 37-Jährigen schließlich auf einem Garagendach, überwältigten ihn und ließen ihn ins Krankenhaus bringen.