Polizei zieht Impfnachweise ein

Ein Ermittlungsverfahren haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen gegen zwei Männer im Alter von 35 und 25 Jahren eingeleitet.

Diese haben laut Polizei am Samstag gegen 13.45 Uhr versucht, an einer Apotheke in der Äußeren Ailinger Straße einen digitalen Impfpass zu bekommen. Schnell ergab sich der Verdacht, dass die dafür vorgezeigten Impfnachweise gefälscht waren. Die Beamten behielten die Dokumente ein. Sollten weitere Ermittlungen den Verdacht bestätigen, kommt auf beide eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung zu.