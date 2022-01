Polizei zieht berauschte Fahrer aus dem Verkehr

Alkoholisierte Fahrer hatte die Polizei am vergangenen Dienstag im Visier. In der Region zog sie in Riedlingen und Ertingen berauschte Fahrer aus dem Verkehr.

Verdächtiges Verhalten

Ein 28-Jähriger fuhr gegen 22.30 Uhr mit seinem elektrisch angetriebenen Roller die Lessingstraße in Riedlingen entlang. Als er die Polizei bemerkte, stieg er ab und schob sein Zweirad. Das hatte seinen Grund, wie eine Kontrolle des Mannes ergab. Ein Test bestätigte, dass er zu tief ins Glas geschaut hatte und damit auch den Roller nicht mehr hätte fahren dürfen. Er gab Blut ab und sieht einer Anzeige entgegen.

Im Krankenhaus Blut entnommen

Etwa zur gleichen Zeit hielten die Beamten in Ertingen einen 47-Jährigen an. Der steuerte seinen Mercedes durch die Holzgasse. Nachdem die Polizei Alkohol beim Fahrer gerochen hatte, machte dieser einen Test. Der zeigte einen so hohen Wert an, dass der Mann mit ins Krankenhaus kommen und Blut abgeben musste. Weil er deutlich zu viel getrunken hatte, beschlagnahmte die Polizei seinen Führerschein noch an Ort und Stelle. Das Polizeirevier Riedlingen zeigte den Mann an.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination.