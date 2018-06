Polizei will Waffe überprüfen und findet Toten

München (dpa/lby) - Bei einer Waffenkontrolle in München hat die Polizei die Leiche eines Mannes gefunden. Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten, wollten Beamte eine Waffe bei einem 32-Jährigen sicherstellen, dessen waffenrechtliche Erlaubnis nach dem Austritt aus einem Schützenverein widerrufen worden war. Als die Beamten vor der Wohnung standen, hörten sie auffällige Zisch- und Knallgeräusche und bemerkten Rauch. Sie drangen daraufhin in die Wohnung ein und fanden dort den Toten - die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um den Wohnungsinhaber handelt, endgültig geklärt ist dies jedoch noch nicht. Auch die Todesursache wird noch untersucht.

In der Wohnung brannten an drei Stellen Leuchtfackeln, die an Kunststoffkanistern mit brennbarer Flüssigkeit angebracht waren. Der Kunststoff hatte angefangen zu schmelzen und den Rauch verursacht. Außerdem fanden die Polizisten zahlreiche Waffen wie zwei Pistolen mit etwa 1000 Schuss Munition, zehn Kanister mit brandfördernden Flüssigkeiten - sieben davon waren mit Zündvorrichtungen versehen -, zahlreiche Messer, Softairwaffen und zwei Gaspistolen. Das Haus war zur Sicherheit geräumt worden.

