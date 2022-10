Polizei warnt vor Whatsapp-Betrügern

Bodenseekreis (sz) - „Hallo Papa, ich habe eine neue Nummer", so oder so ähnlich fing die Nachricht von Betrügern an, die zahlreiche Bürger im Bodenseekreis in den vergangenen Tagen über den Messenger „Whatsapp“ bekommen haben. Bei der hinlänglich bekannten Masche geben sich Unbekannte als nahe Familienangehörige aus und versuchen so, ihre Gegenüber zu einer schnellen finanziellen Unterstützung zu bewegen, schreibt die Polizei. In der Nachricht heißt es weiter: „Ich kann nicht auf mein Online-Banking zugreifen und muss dringend mehrere Rechnungen überweisen.“ Betrüger schaffen es durch diese perfide Art und Weise immer wieder, den Opfern Geld zu entlocken. So auch in einem Fall in Friedrichshafen am Dienstag. Der angeschriebene Mann überwies, in der Annahme, er würde seinem Sohn aushelfen, einen vierstelligen Euro-Betrag. Erst im Nachgang wurde er misstrauisch. Als er seinen tatsächlichen Sohn über die ihm bekannte Nummer kontaktierte, flog der Betrug auf und der Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei warnt nochmals ausdrücklich vor dieser Form des Betruges. Wer den Verdacht hat, einem Betrüger aufgesessen zu sein, sollte umgehend die Polizei kontaktieren.