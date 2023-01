Polizei warnt vor Internet-Flirts

Sextortion, ein zusammengesetzter Begriff aus den englischen Wörtern Sex und Extortion (Erpressung) ist eine Betrugsmasche, die im Internet kursiert. Diese betrifft Frauen wie Männer, und auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen immer wieder zur Anzeige gebracht wird.

Was als vermeintlich harmloser Flirt beginnt, endet mit hohen Geldforderungen. Die meist männlichen Opfer erhalten über soziale Netzwerke eine Einladung oder eine Freundschaftsanfrage einer ihnen unbekannten Frau. Die Betrüger schlagen dann vor, in einen Video-Chat zu wechseln. Dort bringen sie die Geschädigten dazu, sich vor der Webcam auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Ohne dass das Opfer es bemerkt, wird die Übertragung aufgezeichnet. Anschließend werden hohe Geldsummen gefordert und gedroht, den Mitschnitt ansonsten zu veröffentlichen.

In anderen Fällen werden Computer, Tablets oder Smartphones von Personen, die auf präparierten Websites mit pornografischen Inhalten surfen, mit einer Malware infiziert. Diese aktiviert die Webcam und filmt die ahnungslosen Opfer. Die Filmaufnahmen werden an die Täter übermittelt, die ihre Opfer anschließend damit erpressen.

Bei einer weiteren Variante werden die beschriebenen Erpressungsversuche als Spam wahllos an zahlreiche Personen versandt. Die kriminellen Absender behaupten, von ihren Opfern Sexvideos aufgenommen zu haben und drohen mit der Veröffentlichung, falls die geforderten Geldbeträge nicht bezahlt werden. Meist werden diese Emails bereits vom jeweiligen Email-Anbieter erkannt und automatisch in den Spam-Ordner sortiert.