Polizei verhaftet Ladendieb-Trio

LINDAU (lz) - Die Polizei hat drei Ladendiebe und Opferstockaufbrecher festgenommen.

Am 22. Juni betraten drei Männer und eine Frau klauten in einem Ladengeschäft in der Kemptener Straße ein originalverpacktes Mobiltelefon. Der Verkäufer konnte noch feststellen, dass sich die Gruppe mit einem silberfarbenen Mercedes in Richtung Lindau-Park entfernte.

Den entscheidenden Hinweis bekam die Lindauer Polizei über den Lagedienst des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Die gleiche Personengruppe war nämlich nur wenige Tage zuvor für einen Opferstockaufbruch in Wertingen bei Augsburg verantwortlich. Am 24. Juni 2018 tauchte das Auto mit drei Insassen – alle rumänische Staatsangehörige – erneut in Lindau auf und wurde von der Grenzpolizeiinspektion) angehalten werden. Einer der Männer trug das in Lindau gestohlene Handy bei sich, worauf die drei Personen, zwei Männer und eine Frau im Alter von 21 bis 25 Jahren, vorläufig festgenommen wurden.

Die drei Festgenommen wurden einem Ermittlungsrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen. Bezüglich der vierten Person sind die Ermittlungen der Kriminalpolizei Lindau noch nicht abgeschlossen. Es wird geprüft, ob die Tatverdächtigen für weitere Delikte in Betracht kommen.