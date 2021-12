Polizei trennt streitendes Trio in Weingarten

Nach Handgreiflichkeiten in der Liebfrauenstraße in Weingarten müssen mehrere Polizeistreifen am frühen Donnerstag gegen 1 Uhr drei Personen voneinander trennen.

Zwischen der 20-jährigen Frau und den zwei Männern war es zunächst in der Wohnung zu Beziehungsstreitigkeiten gekommen, teilt die Polizei mit. Diese haben sich in der Folge nach draußen verlagert. Im Laufe des Streits bedrohte der 24-Jährige die junge Frau, bevor er auf den 34-Jährigen einschlug. Im weiteren Verlauf schlugen und traten alle drei Beteiligten aufeinander ein. Die Polizei beendete die Schlägerei und schickte das Trio getrennt nach Hause. Alle drei Personen müssen nun mit einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen – der 24-Jährige zudem wegen Bedrohung.