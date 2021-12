Ein bislang unbekannter Autofahrer hat im Zeitraum von vergangenem Freitag, 18.30 Uhr, bis Montag, 18.30 Uhr, einen am Achener Weg in Isny auf Höhe der Einmündung „Am Galgenbühl“ abgestellten Lastwagen touchiert und laut Polizeibericht einen Schaden in Höhe von rund 4000 Euro verursacht. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07562 / 97 65 50 zu melden.