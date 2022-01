Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall

Bereits am Freitag gegen 19.45 Uhr ist es in der Robert-Bosch-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstand. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die Robert-Bosch-Straße in Richtung Essingen. Auf Höhe eines dortigen Discounters fuhr das Fahrzeug nahezu ungebremst auf einen am Fahrbahnrand geparkten Kleinbus auf. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle und ließ das Fahrzeug dort zurück. Kurze Zeit später versuchten mehrere Personen, das Fahrzeug des Unfallverursachers zur Seite zu schieben. Die Polizei Aalen sucht nun unter der Rufnummer 07361 / 5240 Zeugen des Unfalls.