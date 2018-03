Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bei einem Verkehrsunfall auf der B10 in der Nähe von Lonsee ist am Freitag das Auto eines 76-Jährigen von einem PKW-Gespann beschädigt worden. Wie die Polizei Samstag mitteilte, fuhr der Fahrer des Gespanns weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Die Unfallbeteiligten befuhren am Freitag gegen 11 Uhr die B10 von Ulm kommend in Richtung Geislingen. Das PKW-Gespann hielt auf Höhe der Einmündung der Kreisstraße 7401 und wollte dort links in Richtung Reutti abbiegen.

Der 76-jährige PKW-Lenker wollte an dem wartenden Gespann rechts vorbeifahren. In diesem Moment bog das Gespann ab. Dabei scherte der Anhänger aus und beschädigte die linke PKW-Seite des 76-Jährigen.

Der Gespann-Lenker kümmerte sich nicht um den Unfall und fuhr weiter. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Geislingen (07331/93270) ermittelt und sucht Zeugen, die Angaben zum flüchtigen PKW-Gespann machen können.