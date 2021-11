Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Uhldingen-Mühlhofen ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise.

Eine 46-jährige VW-Fahrerin fuhr von Oberuhldingen kommend auf die Bundesstraße in Richtung Überlingen auf, so der Polizeibericht. Ein in gleicher Richtung aus Friedrichshafen kommender Lastwagenfahrer wechselte von der linken Fahrspur auf die rechte und übersah dabei offenbar den Golf der 46-Jährigen. Um eine Kollision mit dem blauen Lkw zu verhindern, wich die Autofahrerin nach rechts aus. Ihr Wagen streifte daraufhin die Leitplanke, wobei mehrere Hundert Euro Sachschaden entstand.

Der Lastwagenfahrer setzte seine Fahrt indes in Richtung Überlingen fort. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum blauen Lkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07551 / 80 40 an die Polizei zu wenden.