Polizei sucht Unfallverursacher

Wald (sz) - Das Weite gesucht hat laut Polizeimitteilung ein unbekannter Fahrzeuglenker, der am Montag im Zeitraum zwischen 7.45 und 13 Uhr einen Opel-Astra touchiert hat, der in Wald auf einem Schulparkplatz in der Hohenzollernstraße ordnungsgemäß geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens, der auf mehrere Hundert Euro beziffert wird, zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07552/201 60 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.