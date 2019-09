Polizei sucht Unfallverursacher

Ravensburg (sz) - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag zwischen 7 und 17 Uhr bei der Vorbeifahrt einen Sprinter gestreift, der in der Ravensburger Schützenstraße am Straßenrand abgestellt war. Der Unbekannte fuhr laut Polizei davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2000 Euro zu kümmern. Anhand des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lkw handelt. Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/8033333 zu wenden.