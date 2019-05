Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ist laut Polizeibericht ein unbekannter Fahrzeuglenker, der am Montagabend gegen 23 Uhr die B 467 aus Richtung Liebenau kommend befuhr, in einer Linkskurve bei Hirschach nach rechts von der Straße abgekommen und an einer Bushaltestelle gegen das Standrohr eines Hinweisschildes geprallt. Anschließend suchte der Verursacher, dessen Auto beschädigt sein müsste, das Weite.