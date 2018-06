Polizei sucht Unfallverursacher

Ulm (sz) - Nach dem Verursacher eine Unfalls vom Wochenende in Ulm sucht jetzt die Polizei. Der Unbekannte war am Wochenende aus der Gaisenbergstraße geflüchtet. Dort parkte ein Hyundai seit Samstagmittag.

Am Montag stellte der Besitzer den Schaden am Auto fest. Der Verursacher hatte den Hyundai so gerammt, dass ein Schaden von rund 3000 Euro entstand. Dann fuhr er einfach weg. Jetzt ermittelt die Ulmer Polizei (Telefon 0731/1880), um den Verursacher des Unfalls zu finden.

„Hinschauen, helfen, melden“ sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion „Stopp der Unfallflucht“ dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet kann dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.