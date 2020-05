Polizei sucht Radfahrer nach Unfall

In der Weingartener Abt-Hyller-Straße ist am Donnerstagmorgen ein Radfahrer gestürzt, nachdem er einem anderen Fahrradfahrer ausweichen musste. Der 81 Jahre alte Radler zog sich durch den Sturz eine Kopfverletzung und mehrere Schürfwunden zu, teilt die Polizei mit. Eine vorbeikommende Joggerin verständigte daraufhin den Notruf. Der Rettungsdienst brachte den 81-Jährigen in ein Klinikum. Das Polizeirevier Weingarten ist nun auf der Suche nach dem Radfahrer, dem der 81-Jährige um kurz vor 10.30 Uhr ausgewichen ist. Er wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt beschrieben und trug eine Mütze. Dieser, sowie Zeugen, die Hinweise aus den Mann geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0751/803 6666 zu melden.