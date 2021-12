Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen

Aus bislang ungeklärter Ursache ist laut Polizeibericht am Samstagnachmittag kurz nach 15 Uhr ein Auto zwischen Grimmenstein in Richtung Alttann von der Fahrbahn abgekommen. Dabei beschädigte der Fahrer zwei Leitpfosten. Die Erhebung des eventuell entstandenen Flurschadens ist noch nicht abgeschlossen. Aufgrund von Zeugenaussagen und aufgefundenen Fahrzeugteilen handelt es sich mutmaßlich um einen BMW der 5er-Serie. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wangen unter der Telefonnummer 07522/9840 erbeten.