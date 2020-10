Altach (lz) - In Mäder bei Hohenems vermisst ein Vater seit 19. Oktober seine Tochter Alicia Janine Feigl. Das 2005 geborene Mädchen ist laut Polizei für ihren Vater nicht mehr erreichbar und soll sich möglicherweise in Wien aufhalten. Zeugen, die Alicia Janine Feigl gesehen haben, werden um Hinweise an die Polizei gebeten. Die 15-Jährige ist 157 Zentimeter groß, schlank und hat braune Haare (Langhaarschnitt). Sie trägt dunkle Kleidung.