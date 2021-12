Polizei sucht mit Wärmebildkameras nach möglichen Hilfsbedürftigen

Mit einem Autounfall und „Weihnachtsbäumen“ der etwas anderen Art hat es die Spaichinger Feuerwehr am Heiligabend zu tun gehabt.

Am frühen Morgen des Freitags, Heiligabend, kam es auf der Kreisstraße K5914 zwischen Spaichingen und Schura zu einem Verkehrsunfall, so berichtet die Feuerwehr Spaichingen. Ein Auto war von der Fahrbahn geraten und im angrenzenden Wald zum Stehen gekommen. Auch zwei Bäume wurden dabei in Mitleidenschaft gezogen und stürzten auf die Fahrbahn. Die Polizei forderte die Feuerwehr Spaichingen mit einer Kleinalarmgruppe zur Einsatzstelle, um die Hindernisse zu entfernen.

Nachdem die Einsatzstelle umfangreich abgesichert worden war, machten sich die Wehrmänner ausgestattet mit Motorkettensägen an die Zerstückelung des Baumes und kehrten im Anschluss die Fahrbahn der Kreisstraße.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde auf Bitten der Polizei zudem die Einsatzstelle mit Hilfe des Lichtmastes des Rüstwagens ausgeleuchtet. Zudem suchten die Feuerwehrleute die angrenzenden Waldstücke mit zwei Wärmebildkameras ab, um etwaige, weitere hilfebedürftige Unfallbeteiligte auszuschließen.

Der Einsatz seitens der Feuerwehr konnte nach knapp zwei Stunden beendet werden und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Aussagen zur Unfallursache und Schadenhöhe können seitens der Feuerwehr nicht getroffen werden.

Die Feuerwehr Spaichingen war mit dem Rüstwagen sowie einem Mannschaftstransportwagen mit insgesamt sechs Einsatzkräften vor Ort. Daneben waren ein Rettungswagen, mehrere Funkstreifenwagen sowie ein Abschleppunternehmen an der Einsatzstelle.