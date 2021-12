Polizei sucht Gefährdete

Bereits am Donnerstag gegen 14.05 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei Überholmanöver eines BMW Fahrers auf der Bundesstraße 467 von Tettnang in Richtung Obereschach. Hierbei soll laut Polizeibericht ein entgegenkommendes Auto, als auch ein grüner Lkw durch den schwarzen BMW möglicherweise gefährdet worden sein. Die Polizei konnte den 65-jährigen BMW-Fahrer in Ravensburg kontrollieren. Die Polizei bittet den Fahrer des möglicherweise gefährdeten Autos sowie den Fahrer des grünen Lkw sich unter Telefon 0751/803-3333 mit dem Polizeirevier Ravensburg in Verbindung zu setzen.