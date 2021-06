Polizei sucht flüchtigen Fahrer nach Unfall in Überlingen

Überlingen (sz) - Mehrere Hundert Euro Sachschaden hat ein unbekannter Fahrer am Mittwoch zwischen 9.50 und 13.45 Uhr an einem in der Rengoldshauser Straße geparkten Renault Clio hinterlassen. Wie die Polizei weiter mitteilt, stieß der Unbekannte am Parkplatz eines Altenheims vermutlich bei einem Parkmanöver auf das geparkte Auto und fuhr, trotz Eindellung an der Fahrertür, davon. Die Polizei Überlingen ermittelt und bittet unter Telefon 07551/804-0 um Hinweise.