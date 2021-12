Polizei sucht einen Unfallverursacher

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Felix-Wankel-Straße in Bad Waldsee hat am Montag zwischen 15.30 und 16 Uhr ein Unbekannter einen geparkten Daihatsu angefahren und Sachschaden von rund 1500 Euro verursacht.

Der Unbekannte ließ die Halterin des Wagens laut Pressemitteilung der Polzei im Baumarkt mehrmals ausrufen, was die Frau jedoch nicht hörte. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher, der als etwa 60 Jahre alt, etwa 175 bis 180 cm groß und mit kurzem grauen Haar beschrieben wird, weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Mann wird gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee unter der Telefonnumer 07524 / 404 30 zu melden.