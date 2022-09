Polizei stoppt rumänischen LKW ohne EU-Lizenz

Am Spätnachmittag des Mittwochs haben Beamte des Gefahrguttrupps in der Gutenbergstraße in Ungerhausen einen rumänischen Lkw für eine routinemäßige Schwerverkehrskontrolle angehalten. Bei der Kontrolle des Lastwagens brachten die Polizisten in Erfahrung, dass das rumänische Unternehmen sechs aufeinanderfolgende innerdeutsche Beförderungen durchgeführt hatte. Das Transportunternehmen verstieß somit gegen Kabotagebestimmungen. Es wären nach dem Güterkraftverkehrsgesetz jedoch nur drei zulässig gewesen, heißt es im Bericht der Polizei. Zudem konnte der 32-jährige Fahrer keine gültige EU-Lizenz seiner Firma vorzeigen. Diese war bereits im Januar dieses Jahres abgelaufen.

Deswegen behielten die Beamten von dem Unternehmen eine Sicherheitsleistung in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages ein, ehe sie dem 32-Jährigen die Weiterfahrt gestatteten.

Eine entsprechende Anzeige gegen die Firma leiten die Beamten an das Bundesamt für Güterverkehr weiter, berichtet die Polizei in ihrer Mitteilung abschließend.