Polizei stoppt orientierungslosen Autofahrer

Ein Verkehrsteilnehmer teilte der Polizei mit, das ein in Schlangenlinien und mit teilweise extrem überhöhter Geschwindigkeit auf der B 19 in Richtung Oberstdorf fuhr. Den vermeintlichen Grund hierfür fanden Beamte der Kemptener Verkehrspolizei bei der Fahrzeugkontrolle des 19-Jährigen schnell. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Zudem gab der Fahrer an, sehr übermüdet zu sein. Er konnte weder angeben, wo er sich gerade befindet noch warum genau er dort ist, teilte die Polizei mit. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Zudem fanden sie beim Fahrer ein Zulassungsdokument, welches ihm nicht gehört. Dieses wird nun dem rechtmäßigen Besitzer zugesandt. Der Fahrer hat sich nun neben der Fahrt unter Drogeneinflusses noch einem Strafverfahren zu stellen, heißt es in dr Mitteilung der Polizei.