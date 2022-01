Polizei stößt auf größere Drogenmenge

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln haben Beamte der Drogenfahndung gegen drei Männer im Alter von 27, 30 und 34 Jahren eingeleitet. Das teilt die Polizei mit.

Die Zivilbeamten fanden demnach am Montag bei der Kontrolle eines 27-Jährigen am Leutkircher Bahnhof einen Joint und eine Kapsel mit Kokain. Bei weiteren Kontrollen in einem Wohnheim in der Straße „Am Schleifrad“ versuchte ein 30-Jähriger, als er die Beamten erkannte, eine Tasche zu verstecken. Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie in der Tasche rund 140 Gramm Marihuana fanden.

Als im weiteren Verlauf ein 34-Jähriger mit einer Tüte Marihuana in der Hand das Wohnheim betrat und die Drogenfahnder erkannte, suchte er das Weite. Ein Beamter konnte ihn nach kurzer Verfolgung vorläufig festnehmen. Ein Richter ordnete in der Folge die Durchsuchung der Wohnung des 30-Jährigen in Bad Wurzach an. Dort stießen die Polizisten auf über 100 Gramm Marihuana-Paste in einem Kochtopf. Die Beamten beschlagnahmten die Drogen. Alle drei Männer werden nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.