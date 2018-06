Ein Mann steht am Sonntagabend blutend in der Wilhelmstraße in Wasseralfingen. Als die Polizei den 36-jährigen Verletzten befragt, gibt er an, dass er von zwei Männern geschlagen wurde.

Zeugen berichteten den Beamten, dass die Männer in einem Auto weggefahren sind. Nach einem Fahndungserfolg stellte die Polizei die beiden Männer. Einer von ihnen gab zu, dass er den 36-Jährigen geschlagen hatte. Die Ermittlungen dauern noch an.