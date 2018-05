Polizei stellt in Sigmaringen einen Rucksack mit Marihuana sicher

Einen Rucksack mit etwa 200 Gramm Marihuana hat die Polizei am Dienstagabend in der Bahnhofstraße sichergestellt. Beamte des Polizeipräsidiums, die sich zu Unterstützung des örtlichen Polizeireviers auf Streife befanden, hatten gegen 19.15 Uhr zwei Schwarzafrikaner, die sich dem Bahnhof näherten, kontrollieren wollen. Diese ergriffen jedoch sofort die Flucht, bei der einer der Männer seinen mitgeführten Rucksack vom Rücken nahm und wegwarf. Die polizeilichen Ermittlungen zu den mutmaßlichen Drogendealern dauern an.