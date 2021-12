Polizei stellt 5,4 Kilo Marihuana sicher

In einer Gemeinde im Unterallgäu stellten Ermittler der Memminger Kripo am Freitag, 10. Dezember, eine professionelle Marihuana-Aufzuchtanlage sicher. Die Anlage befand sich in einem Wohnhaus.

Dort fanden die Ermittler eine professionelle Marihuana-Aufzuchtanlage, die zum Anbau von mehreren hundert Pflanzen gedient hatte. Pflanzen wurden nicht mehr festgestellt, berichtet die Polizei.

Im Gebäude befanden sich allerdings mehrere Einzelmengen Marihuana, die insgesamt circa 5,4 Kilogramm ergaben. Im Haus stießen die Ermittler außerdem Zubehör in Form von Dünger, Abluftschläuchen und Beleuchtung.

Die vor Ort angetroffenen Tatverdächtigen im Alter von 39 und 30 Jahren wurden vorläufig festgenommen und noch am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen der zuständigen Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt.

Die Richterin folgte dem Antrag und erließ Haftbefehl gegen beide Männer.

Sie wurden im Anschluss in Justizvollzugsanstalten gebracht.