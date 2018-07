Polizei startet neue Suche nach Mirco

Grefrath (dpa) - Mit drei Hundertschaften will die Polizei heute die Suche nach dem vermissten Mirco aus Grefrath fortsetzen. Die Beamten sollen in der Umgebung von Kloster Mariendonk nordöstlich von Grefrath weitersuchen. Spürhunde und Hubschrauber unterstützen sie dabei. Die neue Suchaktion hatte schon gestern begonnen, wurde am Abend jedoch erfolglos abgebrochen. Es gebe zwar stündlich neue Hinweise, aber noch keine konkrete Spur, sagte ein Polizeisprecher.