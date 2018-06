Polizei sorgt zum Schuljahresbeginn für Sicherheit

Es ist Schulbeginn und damit das Risiko für Unfälle höher. Deshalb raten Polizeidirektion und Landrat Klaus Pavel: „Zum Schulanfang müssen sich die Verkehrsteilnehmer und die Schülerinnen und Schüler wieder aufeinander einstellen.“ Pavel fordert umsichtiges Verhalten zum Schulbeginn von allen Verkehrsteilnehmern.

Eine langsamere Fahrweise und der besondere Blick auf die kleinen Verkehrsteilnehmer sei die beste Garantie dafür, dass Unfälle mit Kindern vermieden werden. „Rücksicht ist der beste Unfallschutz“, so der Landrat.

Nach mehr als sechs Wochen Pause strömen ab nächster Woche die Schüler wieder in ihre Schulen. Viele auf bekannten Wegen, eine ganze Menge muss sich nach einem Schulwechsel neu orientieren und viele, viele kleine ABC-Schützen werden sich erstmalig dazu gesellen. „Die Bürger des Ostalbkreises verhalten sich im Straßenverkehr beispielhaft“, zeigt sich Pavel überzeugt und begründet auch gleich, wie er darauf kommt: „Von 412 zur Unfallbelastung von Kindern untersuchten Landkreisen liegt der Ostalbkreis auf einem hervorragenden siebten Platz in ganz Deutschland.“ Der Landrat bezieht sich hier auf einen mehrjährigen Vergleich der Bundesanstalt für Straßenwesen.

„Trotzdem wollen wir uns nicht ausruhen“, so der Landrat. Und der Chef der Ostalbpolizei, Leitender Polizeidirektor Volker Schindler, liefert den Zahlenhintergrund. „Rund 90 Kinder verunglücken jedes Jahr auf den Straßen des Ostalbkreises, in den ersten sieben Monaten des aktuellen Jahres wurden auch schon wieder 49 Kinder im Alter bis 13 Jahre verletzt, neun sogar schwer. Deshalb engagieren wir uns ganzjährig für die Verkehrssicherheit und in den ersten Wochen nach Schulbeginn auch mit viel Personal zusätzlich.“

Zum Schuljahresbeginn finden überall im Land Schwerpunktkontrollen statt. Auch im Ostalbkreis wird einer der Schwerpunkte auf der Überwachung der Geschwindigkeit auf den Schulwegen liegen. „Die Planungen des Landratsamtes, der drei Städte Aalen, Schwäbisch Gmünd und Ellwangen und der Polizei weisen ein Volumen von weit über 200 Kontrollstunden aus“, so der Dezernent Thomas Wagenblast.

Neben der Überwachung von neuralgischen Stellen im Verkehrsraum wie Fußgängerüberwegen, Querungsfurten, Risikostellen wie viel befahrenen Strecken, die gequert werden müssen, werden auch die Eltern selbst die Anwesenheit der Polizei spüren; Kindersicherung im Auto oder die Aus- und Einsteigestellen vor den Schulen werden dabei genau angeschaut.

Neben der ahndenden Polizei wird es aber auch die vorbeugende Polizei geben. Dafür ist federführend Thomas Maile zuständig. Der Leiter der Verkehrsprävention der Polizei zählt auf: „Vorträge an Einschulungsfeiern und Elternabenden sollen den Eltern weitere Hilfestellung geben. An den Grundschulen wird der Sichere Schulweg konkret geübt, in der ‚Erlebniswelt Schulbus‘ werden die neuen Fünftklässler in Zusammenarbeit mit Busunternehmen und der Kreisverkehrswacht eine spezielle Art von Verkehrsunterricht erhalten, und wir werden auch die Fahrräder auf ihre Verkehrssicherheit prüfen.“