Polizei schnappt zwei Fahrraddiebe

Beamte des Polizeireviers Weingarten haben zwei 17 und 18 Jahre alte Fahrraddiebe am frühen Freitagmorgen gegen 3 Uhr auf frischer Tat festnehmen können.

Ein Zeuge beobachtete laut Bericht, wie das Duo ein abgeschlossenes Fahrrad in der Ettishofer Straße in Weingarten entwendete, und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten die beiden jungen Männer aufgrund der Personenbeschreibung wenig später in der Waldseer Straße antreffen. Das Fahrrad hatte das Duo nicht mehr bei sich, es konnte jedoch nach kurzer Suche aufgefunden werden.

Der Besitzer des blauen Campingrads, das mit einem Spiralschloss gesichert war, wird gebeten, sich unter Telefon 0751/8036666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden. Die beiden 17 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen gelangen nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls zur Anzeige.