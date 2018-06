Polizei prüft verdächtige Rucksäcke an Ziellinie von Boston Marathon

Boston (dpa) - Wenige Stunden nach den Feierlichkeiten zum Gedenken an die Opfer der Terroranschläge beim Boston Marathon vor einem Jahr hat die Polizei dort zwei herrenlose Rucksäcke gefunden. Ein Bombenentschärfungskommando sei vor Ort, ein Verdächtiger sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Rucksäcke wurden den Angaben zufolge an der Ziellinie des Marathons entdeckt - genau dort, wo vor einem Jahr zwei Sprengsätze in Rücksäcken detonierten. Drei Menschen kamen damals ums Leben, 260 wurden verletzt.