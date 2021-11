Polizei nimmt Mann in Wangen nach Messerangriff vorläufig fest

Unverletzt ist ein 38-jähriger Mann nach einem Messerangriff am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr in Wangen geblieben. Gegen den 42-jährigen mutmaßlichen Täter wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt, wie die Polizei berichtet.

Der 42-jähriger Mitbewohner klopfte in einem Wohnheim im Südring an die Zimmertür des Opfers und versuchte, diesem unvermittelt mit zwei Messern in den Bauch zu stechen. Dem Tatverdächtigen gelang es nicht, den 38-Jährigen zu treffen. Wegen seines psychischen Ausnahmezustands nahmen Polizisten den mit knapp zwei Promille deutlich betrunkenen Tatverdächtigen in Gewahrsam und brachten ihn in eine Spezialklinik.