Polizei mit richtigem Riecher

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ist am Sonntag ein 17-Jähriger aus Baindt angezeigt worden. Wie die Polizei berichtet, wurden bei dem Jugendlichen mehrere Gramm Cannabisblüten gefunden und beschlagnahmt. Polizeibeamte auf Streifenfahrt in Baienfurt waren zuvor auf eine dreiköpfige Personengruppe aufmerksam geworden, da sich diese vor einem Gebäude aufhielt, das der Polizei früher bereits in Verbindung mit Betäubungsmitteldelikten aufgefallen war. Bei der Kontrolle wurde dann Cannabis bei dem Jugendlichen entdeckt. Bei den anderen Personen kamen keine weiteren Betäubungsmittel zum Vorschein. Der Tatverdächtige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.